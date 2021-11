Seit Anfang Oktober muss die SV Ried auf Cheftrainer Andreas Heraf verzichten. Der 54-Jährige musste aufgrund von Problemen mit den Stimmbändern eine Pause einlegen. Seither lenkt Christian Heinle als Interimscoach die Geschicke bei den Wikingern. In der kommenden Woche soll der Krankenstand von Andreas Heraf beendet sein, doch eine Rückkehr auf die Trainerbank scheint noch nicht fix.

Reifeltshammer: "Nach ein paar Wochen müssen wir die Situation neu bewerten"

Thomas Reifeltshammer, der sportliche Leiter der SV Ried, ließ eine Rückkehr des zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Cheftrainers offen: "Wir wollten wissen, wie es dem Andi geht, der Verein braucht eine gewisse Planungssicherheit, wie es in den nächsten Wochen und im Frühjahr weitergeht. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass sich sportlich ein bisschen was getan hat bei uns, dass wir eine gewisse Entwicklung genommen haben. Ich hoffe, dass es nächste Woche eine Entscheidung gibt“, sagte Reifeltshammer im Interview mit Sky.

Man befinde sich "in guten Gesprächen", verriet Reifeltshammer. Die Pause von Heraf sei "völlig legitim" gewesen und man wisse auch, "was er kann und was er für den Verein geleistet hat", so der sportliche Leiter weiter. "Nach ein paar Wochen müssen wir die Situation neu bewerten, weil sich auch sportlich etwas getan hat", sagte Reifeltshammer.

Aktuell mache Heraf "einen fitten Eindruck", doch eine Entscheidung werde es erst nächste Woche geben. Der Vorstand der SV Ried wird diese fällen. "Wir müssen schauen, wie es ihm geht und wie er die Situation analysiert."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal