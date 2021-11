Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat den Nachtragstermin für das abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem SCR Altach und Sturm Graz bekannt gegeben. Diese Begegnung wird am Mittwoch, 1. Dezember 2021 um 19 Uhr nachgeholt. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle beim SK Sturm musste die für heute geplante Partie abgesagt werden.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer erklärte in einem Interview mit Sky, wie die Kommunikation mit dem SK Sturm abgelaufen ist: "Die war sehr intensiv. Es hat sich dann ergeben, dass 50 Prozent der Delegation positiv wurde. Nach Rücksprache mit den Ärzten sind wir zum Ergebnis gekommen, dass es sicherer ist - im Sinne der Gesundheit - das Spiel zu verschieben", so Ebenbauer.

14 Spieler sowie zwei Tormänner hätten die Grazer zwar zusammenbekommen, da einige Kaderspieler aus Graz nach Altach reisen hätten können (Ebenbauer: "Der Charter in Graz stand bereit"). Doch da der Cluster "so schnell und dynamisch gewachsen ist, macht es keinen Sinn, weitere Spieler aus Graz in die Bubble zu holen", schilderte Ebenbauer.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal