Cican Stankovic, der ehemalige Tormann des FC Red Bull Salzburg, überraschte im vergangenen Sommer mit einem Transfer zu AEK Athen. Obwohl Stankovic in Athen sportlich für Furore sorgt (keine Niederlage nach neun Runde), wurde es ruhig um den einstigen Rückhalt der Bullen. Im Frühjahr 2021 war der 29-Jährige aus dem Nichts von Teamchef Franco Foda ausgebootet worden.

Stankovic über Foda: "Er hat nie mit mir gesprochen"

Warum er von Franco Foda plötzlich nicht mehr gebraucht wurde, weiß Stankovic bis heute nicht: "Ich habe nie Probleme mit ihm gehabt. Er hat allerdings auch nie mit mir gesprochen. Vielleicht schmecke ich ihm als Typ nicht. Ich bin keiner, der sich aufregt, wenn er nur auf der Bank sitzt – aber ich renn dann halt auch nicht mit einem breiten Grinser durch die Gegend. Die Nicht-Nominierung für die EM hat jedenfalls sehr weh getan. Ich bin dem Populismus zum Opfer gefallen", sagt der Tormann in einem Interview mit der Heute-Zeitung.

Eine Aussprache habe es zwischen den beiden nie gegeben. Ob Stankovic nochmal für das Nationalteam unter der Leitung von Foda spielen würde? "Wenn er mich einberuft, würde ich meiner Verpflichtung natürlich nachgehen, weil ich unfassbar gerne für mein Land spiele. Aber es ist sicher nicht so, dass ich sehnsüchtig auf seinen Anruf warte."

"Ich hatte ein schlechtes Standing, keine Wertschätzung"

Außerdem spricht Cican Stankovic auch über die Gründe seines Wechsels von Salzburg nach Athen: "In erster Linie habe ich dringend einen Tapetenwechsel gebraucht. Es war nämlich so, dass Teile der Fans und der Medien die Objektivität verloren haben, nur noch auf meine Fehler gewartet haben. Ich hatte ein schlechtes Standing, keine Wertschätzung. Obwohl ich der einzige österreichische Torhüter war, der in der Champions League spielt und seit langer Zeit die erste österreichische Nummer eins bei Salzburg war. Ich wollte mir das einfach nicht mehr antun, wollte nur noch weg aus Österreich. Ich habe meinen Manager gebeten, was im Ausland zu suchen. Als sich mit AEK ein Topklub gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Außenstehende waren vom Wechsel natürlich überrascht."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal