141 Spiele, 70 Siege, 25 Remis, 46 Niederlagen. Die Bilanz von Didi Kühbauer als Cheftrainer des SK Rapid Wien liest sich eigentlich gut, doch nach zuletzt zwei erfolgreichen Spielzeiten (zwei Mal in Folge Vizemeister) haben die Hütteldorfer in dieser Saison schwer zu kämpfen. Und spätestens nach der jüngsten 1:4-Pleite gegen den WAC sollten im Westen Wiens die Alarmglocken schrillen.

Zoran Barisic: "Wir haben als Team komplett versagt"

"Ich habe das Gefühl, dass jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Vielleicht setzen wir uns alle zusammen und müssen uns ehrlich ins Gesicht sagen, was nicht passt. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen", sagte Emanuel Aiwu am Sonntag nach dem Debakel im Lavanttal. Nach einem Spiel, in dem die Schützlinge von Didi Kühbauer sämtliche Tugenden vermissen ließen, die eine Rapid-Mannschaft auf den Platz bringen sollte.

Der Rapid-Trainer selbst sprach von einer "beschämenden" Leistung. "Das war von der ersten bis zur 90. Minute eine Qual", wurde Kühbauer deutlich. Auch Rapids Geschäftsführer Sport Zoran Barisic wählt gegenüber dem Kurier deutliche Worte: „Wir können verlieren, aber nicht so. Wir haben als Team komplett versagt und uns in Einzelaktionen verzettelt."

Interne Gespräche in Hütteldorf

Mittlerweile soll es in Hütteldorf interne Gespräche geben, was die Zukunft von Chefcoach Kühbauer anbelangt. Wird dem Burgenländer die Trendwende noch zugetraut oder geht es mit einem neuen Trainer nach der Länderspielpause weiter? „Ich werde sicher nicht alles verteufeln", betont Barisic, doch "die Meisterschaft läuft schlecht, keine Frage", weiß der Rapid-Sportchef.

An einer "medialen Trainerdiskussion" wolle sich Zoran Barisic zwar nicht beteiligen, eine Jobgarantie wird es aber wohl auch für seinen Freund Didi Kühbauer nicht geben.

Foto: Richard Purgstaller