Der 24. Oktober 2021 war der bis dato bitterste Tag in der noch jungen Fußballerkarriere von Leo Greiml, als er sich im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Zwei Wochen nach der erfolgreichen OP spricht der talentierte Innenverteidiger des SK Rapid Wien über seinen Gesundheitszustand, seinen nunmehrigen Tagesablauf sowie über die bisherige Saison und über eine mögliche Vertragsverlängerung.

"Es waren ziemliche Schmerzen"

„Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Es ist jetzt die zweite Woche nach der OP an meinem Knie. Es ist fast keine Schwellung mehr da. Ich bin seit fast eineinhalb Wochen in der Reha bei Rapid, wo ich sehr gut unterstützt und behandelt werde. Das wird jetzt einfach seine Zeit brauchen", sagt Greiml gegenüber Sky Sport Austria.

An den Moment, als die Verletzung passierte, kann sich der 20-Jährige genau zurückerinnern: „Ich habe den Kopfball gemacht und bin gelandet und da hat es auf einmal im Knie gekracht. Dann konnte ich sowieso nicht aufstehen bzw. weiterspielen. Zwei oder drei Kollegen sind eh gleich zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob es weitergehen kann. Da habe ich gesagt, nein, das geht sich wahrscheinlich nicht aus. Dann bin ich eh abtransportiert worden. Es waren ziemliche Schmerzen", beschreibt Greiml die Situation.

Der Tagesablauf von Leo Greiml hat sich aufgrund der schweren Verletzung freilich geändert: „Im Moment schaut es so aus, dass ich um 8 meistens dort bin. Dann werde ich mal eine Stunde behandelt von unserem Physiotherapeuten und dann geht es meistens weiter in die Kraftkammer. Eine Einheit dauert dann meistens zwischen einer dreiviertel Stunde und Stunde. Am Anfang darf man sich da nicht zu viel Stress machen, damit der Heilungsprozess gut verläuft. Mit der Zeit, wenn dann ein paar Wochen oder Monate vorübergegangen sind, dann steigert man die Intensität. Ich werde hart an mir arbeiten, damit ich noch stärker zurückkomme.“

Über den Austausch mit den Teamkollegen sagt Greiml: „Im Moment sehe ich die verletzten Spieler jeden Tag entweder bei der Reha oder in der Kraftkammer beim Training. Natürlich tauscht man sich dann untereinander aus. Von den älteren Spielern, die schon Verletzungen hatten, bekomme ich natürlich Tipps, die sehr wertvoll für mich sind.“

Verbleib bei Rapid wird wahrscheinlicher

Eine Vertragsverlängerung bei Rapid wird aufgrund der aktuellen Situation wahrscheinlicher: „Seitdem ich klein bin, bin ich ein Rapid-Fan. Ich habe dem Verein auch einiges zu verdanken. Im Endeffekt bin ich durch Rapid erst Profifußballer geworden. Natürlich ist ein Verbleib in Hütteldorf durchaus möglich. Vor allem jetzt durch meine Verletzung, wo ich doch ein dreiviertel Jahr mal ausfalle, ist das noch wahrscheinlicher. Man wird im Endeffekt aber im Sommer sehen, wo die Reise hinführt. Ein Verbleib in Hütteldorf ist aber durchaus möglich.“

Über die momentane Situation im Verein meint Greiml: „Mir tut es weh, dass ich nicht spielen kann und der Mannschaft nicht helfen kann. Natürlich hat man gestern gesehen, dass da ein wenig der Wurm drinnen ist. Das muss man offen und ehrlich sagen, dass momentan Abläufe nicht optimal passen und wir als Team nicht so funktionieren, wie wir es können. Wir können es ja, das hat man auch die letzten 2 Jahre gesehen, indem wir Vizemeister geworden sind. Es ist einfach gerade eine Phase, wo nicht alles nach Wunsch läuft. Im Moment ist es schwierig.“

Foto: GEPA/Wien Energie