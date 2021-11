Manfred Fischer ist der Dauerbrenner beim FK Austria Wien. Der 26-Jährige kam bis dato in allen 18 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem gebürtigen Steirer drei Tore und ebenso viele Vorlagen. „Ich bin mit meinen Leistungen sehr zufrieden. Bei den letzten 6 Partien erkennt man, dass die Kurve nach oben geht, auch bei mir. Das will ich jetzt mitnehmen in die letzten Spiele des Jahres", sagt Fischer gegenüber Sky.

„Wenn man die Spiele vom Beginn der Saison mit jetzt vergleicht, dann ist das wie Tag und Nacht"

Bei den Veilchen zeigt man sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, wenngleich man in der Tabelle nur drei Punkte vor dem aktuellen Tabellenletzten rangiert.

Zuletzt mussten sich die Violetten aber trotz einer starken Leistung dem FC Red Bull Salzburg geschlagen geben: „Wir waren von Anfang an sehr gut in der Partie. Wir haben genau den Plan, den wir uns vorgenommen haben, auch umgesetzt. Taktisch war das eine sehr gute Leistung von uns. Umso bitterer, dass wir an dem Tag Salzburg keine Punkte wegnehmen haben können", sagt Manfred Fischer gegenüber Sky.

Geht es nach Manfred Fischer, dann hat sich die Austria seit Saisonbeginn auch spielerisch stark verbessert: „Wenn man die Spiele vom Beginn der Saison mit jetzt vergleicht, dann ist das wie Tag und Nacht. Wir spielen einen sehr gepflegten Fußball mittlerweile und stehen defensiv sehr gut. Wir sind eine Mannschaft die schwer zu Schlagen ist. Wir haben uns auf jeden Fall in der Offensive verbessert. Das kann man mit dem Anfang der Saison gar nicht mehr vergleichen.“

Im Sommer war der 26-Jährige ablösefrei von Altach zur Austria gewechselt. Über die Beweggründe für den Wechsel nach Wien meint Fischer: „Ich bin damals eingeladen worden vom Sportdirektor Ortlechner und vom Trainer. Ich hatte dabei ein sehr gutes Gespräch und war danach sehr überzeugt von der Idee, die hier entsteht. Ich bin dann Heim gefahren und habe gedacht, ich will hier dabei sein. Ich war richtig motiviert nach dem Gespräch, mit der Austria ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Der Einzug in die Meistergruppe ist in Wien-Favoriten nun wieder ein Thema: „Wenn wir so weiterarbeiten und uns auf die die restlichen Spiele gut vorbereiten, dann schauen die Chancen nicht schlecht aus. Jedes Spiel ist jetzt wichtig. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel, aber ich denke wir haben gute Chancen in die Top 6 zu kommen", so Fischer abschließend.

Foto: GEPA/ADMIRAL