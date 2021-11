Knalleffekt beim SK Rapid Wien: Die Klubführung zieht nach der jüngsten Talfahrt offenbar die Reißleine und trennt sich von Cheftrainer Didi Kühbauer. Darüber berichten mehrere Medien übereinstimmend. Im Laufe des Mittwochnachmittags soll diese Entscheidung offiziell verkündet werden, heißt es.

Der Kurier berichtet, dass sich der Rekordmeister erst nach einem persönlichen Gespräch mit Didi Kühbauer offiziell äußern will. Doch die Tendenz geht in jene Richtung, dass das Gespräch am heutigen Tag das letzte von Kühbauer als Cheftrainer des SK Rapid sein wird.

In der Bundesliga blieben die Hütteldorfer weit hinter den eigenen Erwartungen, liegen sie nach 14 Runden doch nur drei Punkte vor dem Tabellenletzten. In der Europa League konnten die Wiener eines von vier Gruppenspielen gewinnen. Im ÖFB-Cup steht Rapid im Viertelfinale.

Nach dem jüngsten Debakel gegen den WAC (1:4) wird Didi Kühbauer die Wende offenbar nicht mehr zugetraut. Nach dem Spiel sprach der Rapid-Cheftrainer von einer "beschämenden und nicht bundesliga-tauglichen" Leistung.

Foto: Gerhard Pulsinger