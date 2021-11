Worüber am heutigen Mittwoch bereits berichtet wurde, ist nunmehr offiziell: Didi Kühbauer ist nicht mehr Cheftrainer des SK Rapid Wien. Das gab der Rekordmeister vor wenigen Augenblicken bekannt. Der gebürtige Burgenländer war seit Anfang Oktober 2018 im Amt und hat die Hütteldorfer zwei Mal zur Vizemeisterschaft geführt. In der laufenden Saison blieben die Wiener weit hinter den eigenen Erwartungen. Thomas Hickersberger und Steffen Hofmann übernehmen vorerst interimistisch.

Martin Bruckner: "Diese Entscheidung fiel uns alles andere als leicht"

"Nach der von allen als fast blamabel bezeichneten Vorstellung im Lavanttal wurde bereits angekündigt, dass die Situation intern offen und schonungslos zu Beginn der Länderspielpause analysiert und besprochen werden wird. Dies geschah nun in den letzten Tagen", schreibt Rapid in einer Aussendung.

Präsident Martin Bruckner sagt: „Am liebsten wäre uns allen gewesen, mit Didi Kühbauer, der sich auch als Trainer gerade in den vergangenen beiden Saisonen große Verdienste um den SK Rapid erarbeitet hat, noch lange zusammen zu arbeiten. Er ist und bleibt ein Vorzeige-Rapidler, aber die aktuelle Situation erzwingt förmlich neue Impulse zu setzen. Deswegen haben wir uns entschlossen, Didi Kühbauer und seinen langjährigen Assistenztrainer Manfred Nastl von ihren aktuellen Funktionen zu entbinden. Diese Entscheidung fiel uns alles andere als leicht, wir kamen aber zu dem Schluss, dass es eine notwendige Maßnahme ist, um wieder eine kontinuierliche Verbesserung der Leistungen unserer Mannschaft zu erreichen. Ich möchte vor allem Didi Kühbauer, aber auch Manfred Nastl, für ihre Arbeit in den letzten drei Jahren herzlich danken.“

Zoran Barisic: "In meiner Funktion steht aber das Wohl des Vereins an oberster Stelle"

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meint: „Wir haben alles versucht, um mit dem bestehenden Trainerteam, vor allem mit Didi Kühbauer, auch diese Saison erfolgreich zu bewältigen. Jede Trennung ist schmerzvoll, da ich immer auch die Menschen im Blick habe, unabhängig, ob man auch persönlich seit Jahrzehnten verbunden ist. In meiner Funktion steht aber das Wohl des Vereins an oberster Stelle und wir sind leider in einer Situation angekommen, in der eine Veränderung in der Position des Cheftrainers nicht mehr abzuwenden war. Ich bedauere das sehr und möchte Didi und selbstverständlich auch Manfred Nastl für ihr geleistetes Engagement persönlich und im Namen des SK Rapid Dank und Anerkennung aussprechen. Die interimistische Leitung des Trainingsbetriebs der Profimannschaft übernehmen vorerst Thomas Hickersberger und Steffen Hofmann, bei der Frage nach der Nachfolge als Cheftrainer gilt das Prinzip Qualität vor Geschwindigkeit. Wie es meine Aufgabe erfordert, habe ich einige Optionen im Kopf, konkrete Gespräche habe ich aber aus Respekt vor dem amtierenden Coach nicht führen wollen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir relativ zeitnah eine Lösung finden werden. Oberste Priorität hat es, dass der Nachfolger die sportliche Philosophie und die gesamte Ausrichtung unseres Klubs mitträgt, sich damit identifiziert und künftig umsetzt. Gefordert sind aber natürlich auch unsere Spieler, die ich nicht aus der Verantwortung nehmen will. Unser Kader ist qualitativ mit denen der letzten Saisonen, in denen wir jeweils in der Liga Platz 2 erreichten, vergleichbar.“



Auch Christoph Peschek, dem grün-weißen Geschäftsführer Wirtschaft ist es ein Anliegen, dem scheidenden Cheftrainer Respekt zu zollen: „Ich möchte mich bei Didi Kühbauer für die Zusammenarbeit bedanken. Er hat große sportliche Erfolge und Verdienste als Cheftrainer des SK Rapid, aber auch während der für unseren Klub besonders herausfordernden Coronakrise seine große Verbundenheit zum SK Rapid gezeigt und stets auf die Situation des Klubs geachtet. Gerade zu Beginn der Coronakrise hat er auch aus wirtschaftlicher Sicht sein grün-weißes Herz bewiesen, als er ohne zu zögern einem temporären und sehr einschneidenden freiwilligen Gehaltsverzicht zugestimmt hat. Auch bei Gesprächen über potenzielle Neuzugänge hat er nie aus finanzieller Sicht unrealistische Forderungen gestellt und auch in diesem Zusammenhang gezeigt, dass ihm das langfristige Wohl unseres gemeinsamen Herzensvereins von großer Bedeutung ist. Daher möchte ich ihm speziell für die letzten 37 Monate danken, er ist eine große Rapid-Legende, die Türen werden ihm in Hütteldorf immer offenstehen und wünsche Didi nur das Beste für seine weitere Laufbahn als Trainer.“

Foto: GEPA/Wien Energie