Der SCR Altach gibt am Freitag bekannt, dass die Verträge mit Jan Zwischenbrugger und Nosa Edokpolor vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert werden. Jan Zwischenbrugger spielt seit 2014 beim SCRA und absolvierte bereits 190 Bundesliga-Partien für unseren Verein.

Zwischenbrugger könnte noch in dieser Saison der erste Spieler werden, der im Altach-Trikot die Marke von 200 Spielen in der höchsten Österreichischen Spielklasse knackt. Zwischenbrugger wurde zuletzt zum Vize-Kapitän ernannt und verpasste in der laufenden Spielzeit bislang keine Pflichtspielminute.

Der Innenverteidiger war in seiner SCRA-Karriere bislang an 14 Pflichtspieltreffern direkt beteiligt: acht Tore und sechs Vorlagen kann Zwischenbrugger aufweisen. Zuletzt traf er beim 1:1 zu Hause gegen Meister Salzburg.

Nosa Edokpolor wechselte im Sommer 2020 vom FC Blau-Weiß Linz nach Altach und debütierte am 4. Oktober des Vorjahres in der Bundesliga. Mittlerweile kann der 25-jährige Linksfuß 32 Pflichtspiele im Trikot des SCR Altach vorweisen, in denen ihm vier Torvorlagen gelangen.

In der laufenden Saison ist Edokpolor auf der linken Außenbahn gesetzt, nachdem ihn zu Saisonbeginn noch eine Knieverletzung außer Gefecht gesetzt hatte. Lediglich in der kommenden Partie gegen den SK Rapid muss der gebürtige Nigerianer mit Österreichischem Pass genau wie Jan Zwischenbrugger zusehen – beide sitzen nach der Länderspielpause eine Sperre ab.

Werner Grabherr über die Vertragsverlängerung mit Jan Zwischenbrugger: „Jan Zwischenbrugger ist seit dem Bundesligaaufstieg die Konstante beim SCR Altach und umso mehr freut es uns, dass wir ihn für unseren zukünftigen Weg weiter gewinnen konnten. Er nimmt auf und abseits des Platzes eine wichtige Rolle ein und ist zu einem absoluten Identifikationsträger des SCRA herangereift. Die Vertragsverlängerung zeigt seine Bereitschaft, noch mehr in die Verantwortung zu gehen und mit der Mannschaft neue Ziele zu erreichen.“

…über die Vertragsverlängerung mit Nosa Edokpolor: „Nosa Edokpolor ist hier in Altach zum Bundesligaspieler gereift. Mit seinen 25 Jahren gehört er zu den wichtigen Spielern im Mannschaftsgefüge. Er hat noch einiges an Entwicklungspotential, umso wichtiger war es für uns, frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen und einen weiteren Stammspieler an den SCR Altach zu binden.“

Jan Zwischenbrugger: „In Altach ist wieder etwas am Entstehen und ich freue mich sehr, auch weiterhin Teil davon sein zu dürfen. Mir macht die Rolle, in einer jungen Mannschaft Verantwortung zu übernehmen, sehr viel Spaß. Ich habe mit Werner Grabherr sehr angenehme und konstruktive Gespräche geführt, weshalb für mich schnell klar war, dass ich meinen Vertrag beim SCR Altach verlängern möchte und die gemeinsame Reise weitergehen soll.“

Nosa Edokpolor: „Der SCR Altach hat mir das Tor zur Bundesliga geöffnet. Ich fühle mich im Verein sehr wohl und bin überzeugt, dass ich hier das beste Umfeld habe, um in meiner Entwicklung weiter voranzukommen. Wir haben in diesem Jahr eine Mannschaft, in der enorm viel Potential steckt und ich möchte dabei mithelfen, dass wir dieses abrufen und unseren Fans erfolgreichen Fußball zeigen können.“

