Der SK Rapid Wien präsentiert seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2020/21 mit einem Umsatz von rund 40,5 Millionen Euro. Das Geschäftsjahr 2020/21 schließt der SK Rapid mit einem Gewinn in der Höhe von 697.416 Euro ab. Dabei konnte Rapid aufgrund der Corona-Pandemie in der gesamten Saison 2020/21 insgesamt nur 21.750 Fans im Allianz Stadion begrüßen.

„Trotz der widrigen Umstände konnten wir das Geschäftsjahr durch wirksames Krisenmanagement und solides Wirtschaften, Flexibilität und Agilität sowie dem Zusammenhalt der gesamten Rapid-Gemeinschaft und toller sportlicher Erfolge finanziell positiv abschließen. Mit großem Einsatz und vorbildhaftem Teamgeist haben wir schnell und laufend vielfältige Maßnahmen getroffen, um den SK Rapid stabil durch die Krise zu führen und somit den Fortbestand unseres Herzensvereins zu sichern – denn dies war und ist die oberste Prämisse. Dazu kommt, dass wir über ein starkes Fundament verfügen und sehr sorgsam mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen“, so Geschäftsführer Wirtschaft, Christoph Peschek, zum wirtschaftlichen Rückblick.

„Die Pandemie macht deutlich, wie essenziell Solidarität, Zusammenhalt und vereintes Handeln sind. Deshalb gilt es an oberster Stelle einen großen Dank an die gesamte Rapid-Familie – Fans, Sponsoren, Partner und MitarbeiterInnen – auszusprechen. Sie alle haben entschieden dazu beigetragen, in diesen turbulenten Zeiten die wirtschaftliche Stabilität des Vereins zu halten. Die gemeinsame Stärke der Rapid-Gemeinschaft gibt uns Kraft und Zuversicht für die kommenden Herausforderungen, denn ein Blick auf die derzeitige epidemiologische Situation zeigt leider klar, dass die Coronakrise noch nicht vorbei ist“, so Peschek weiter.

„Der internationale Vergleich verdeutlicht auch die Richtigkeit unserer strategischen Ausrichtung. Ich habe stets betont, dass wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für größtmöglichen sportlichen Erfolg schaffen wollen. Dies haben wir vor der Pandemie auch im internationalen Vergleich mit hoher Effizienz und großem Einsatz gut gemeistert. Aber auch während der Coronakrise konnten wir ein beachtliches Sportbudget erwirtschaften und die Arbeitsplätze sichern. Wir setzen alles daran, auch in Zukunft eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Dabei wird das Trainingszentrum ein wichtiger Bestandteil sein und mit der Kraft der Rapid-Gemeinschaft wird uns dies auch gelingen“, meint Peschek abschließend.

Foto: GEPA/Wien Energie