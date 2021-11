Eine Schock-Nachricht erreichte den österreichischen Fußball am Samstagvormittag: Die österreichische Trainer-Legende Paul Gludovatz ist am gestrigen Freitag im Alter von 75 Jahren verstorben. 27 Jahre lang war Gludovatz als Trainer verschiedener ÖFB-Nachwuchsnationalmannschaften aktiv. Sein größter Erfolg war das Erreichen des Halbfinales bei der U20-WM 2007 in Kanada.

Von 2008 bis 2012 war der gebürtige Burgenländer als Trainer bei der SV Ried aktiv. In dieser Zeit (154 Pflichtspiele) wurde er mit den Riedern zwei Mal Herbstmeister in der Bundesliga. 2011 gewann er sogar den ÖFB-Cup. Bevor er 2015 zur SV Ried zurückgekehrt war, trainierte Gludovatz den TSV Hartberg sowie den SV Eberau.

Wir drücken den Angehörigen von Paul Gludovatz unser Mitgefühl aus.

Der österreichische Fußball trauert um Paul Gludovatz, der im Alter von 75 Jahren von uns gegangen ist. Unser ganzes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 🙏🏻 pic.twitter.com/bYAIVRupUd — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) November 13, 2021

Foto: Richard Purgstaller