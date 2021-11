Hiobsbotschaft für den FC Red Bull Salzburg. Bryan Okoh hat beim Training mit der Schweizer A-Nationalmannschaft, in die der 18-jährige Innenverteidiger erstmals einberufen worden war, einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Der Innenverteidiger wird dem Serienmeister damit monatelang fehlen.

Bryan Okoh soll demnächst wieder nach Salzburg retour kommen, wo Untersuchungen folgen und über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Verletzung entschieden wird, heißt es.

Okoh hat in der laufenden Spielzeit 15 Pflichtspiele absolviert (12 in der 2. Liga, zwei in der Youth League sowie eines im ÖFB-Cup).

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images