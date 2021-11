Interne Reibereien scheint es während der aktuellen Länderspielpause beim SK Austria Klagenfurt zu geben: Trainer Peter Pacult hat nach der Verletzung von Tim Maciejewski, der nach einem Syndesmosebandriss erfolgreich operiert wurde, die medizinische Abteilung des eigenen Vereins kritisiert.

„Wieso man da so lange braucht, bis man draufkommt, verstehe ich nicht. Das ist enttäuschend. Wir haben bis zur Diagnose wieder unnötig viel Zeit verstreichen lassen“, ärgert sich Pacult.

Die Teamärztin wehrt sich gegen diesen Vorwurf und kontert in der Kronen Zeitung: „Da geht’s auch um meine Reputation! Ich habe am 20. Oktober, vier Tage nach der Verletzung, sowohl Pacult als auch die Geschäftsführung über den Einriss des Bandes informiert, Tim ein Spielverbot erteilt. Dieses wurde ignoriert", so Christiane Loinig, Unfallchirurgin und ärztliche Leiterin des Olympiazentrums.

Der Deutsche spielte am 31. Oktober für das Amateurteam des Bundesliga-Aufsteigers.

