Alles andere als einfach waren die letzten Tage und Wochen für Zoran Barisic. Der Geschäftsführer Sport des SK Rapid Wien musste seinem Freund Didi Kühbauer mitteilen, dass er nicht mehr Cheftrainer des Rekordmeisters ist. Im Podcast mit Sky Sport Austria spricht der 51-Jährige über die Gründe der Trennung, die Trainersuche sowie über die Erwartungshaltung bei Rapid.

"Es war nicht so einfach"

„Dem Didi die Entscheidung mitteilen zu müssen, ist für mich irrsinnig schwer gewesen. Vor allem die ersten Tage danach ist es mir nicht so gut gegangen, aber so ist leider der Job. Es gehört dazu. Aber es war nicht so einfach", gesteht Zoran Barisic.

Auf die Frage, ob er seit der Trennung Kontakt mit Kühbauer hatte, antwortete der gebürtige Wiener: „Ich glaube, dass es für den Didi wichtig ist, dass er ein wenig Abstand gewinnt, um dann wieder Kontakt aufnehmen zu können. Aber es wir sicherlich wieder passieren."

"Leider hat es den Didi erwischt"

Über die Gründe der Beurlaubung von Didi Kühbauer sagt Barisic: „Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist so gewesen, dass wir im Sommer einen Umbruch hatten, dann noch dazu eine kürzere Vorbereitungsphase als alle anderen. Dann sind auch Corona-Probleme entstanden, beziehungsweise Verletzte sind hinzugekommen, wo wir wirklich mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Dann haben wir blockweise immer wieder sehr viele Spiele gehabt, sehr viele Abstellungen für Nationalteams. Dann ist es schwer, immer wieder die Balance zu finden, einen gewissen Spielstil einzupflanzen und das Spiel weiterzuentwickeln, mit den dazugehörigen Resultaten. Aber es ist momentan keine leichte Zeit. Wir hatten vor, ohne diese Pandemie, dass wir auf die Saison von vor zwei Jahren draufbauen, sich punktuell nochmals verbessern und nicht so einen radikalen Umbruch vollziehen müssen, so wie wir es gemacht haben. Wir sind einen neuen Weg gegangen, der ist zwar noch nicht zu Ende, aber leider hat es den Didi erwischt.“

Barisic selbst hätte den Cheftrainerposten nicht übernommen: „Der Trainerjob ist keine Halbtagsbeschäftigung und auch mein jetziger Job ist alles andere als eine 20-Stunden-Woche. Um beides zu vereinen, fehlt mir etwas die Fantasie, dass ich es irgendwie schaffe. Das Privatleben kommt ohnehin momentan zu kurz. Es wäre sich nicht ausgegangen, beides zu hundert Prozent so zu erfüllen, wie ich es mir vorstelle.“

Barisic will bei Trainersuche "emotional schnelle Entscheidungen" vermeiden

Aktuell befindet sich der Rapid-Sportchef auf der Suche nach einem neuen Chefcoach: „Mir geht es darum, dass man keinen Schnellschuss macht. Dass man sich wirklich seriös auf der Suche befindet, nach einem geeigneten Trainer für Rapid und nicht emotional schnelle Entscheidungen trifft, von denen man nicht zu hundert Prozent überzeugt ist oder gar Bauchentscheidungen trifft. Gerade auf dieser Position ist es sehr wichtig, dass es ein Mann ist, der zu Rapid passt, der uns sportlich weiterbringt und der den Verein in sportlicher Hinsicht auf das nächste Niveau hieven kann. Da sind kurzfristige Entscheidungen alles andere als gut und daher haben wir uns dazu entschieden, dass der Steffen und der Thomas Hickersberger den Cheftrainer interimistisch abdecken.“

Über ein mögliches Engagement von Hofmann und Hickersberger über den Winter hinaus, sagt Barisic: „Zu hundert Prozent ausschließen möchte ich nichts, aber es von der Planung her ist es schon so, dass es auszuschließen ist und sie es nur interimistisch ausüben.“

„Es muss ein Trainer sein, der angreifen will"

Zoran Barisic hat auch eine klare Vorstellung, was der neue Cheftrainer mitbringen muss: „Es muss ein Trainer sein, der angreifen will, der auch offensiv denkt. Der Rapid-Fan erwartet sich einfach auch eine attraktive Spielweise, mit der sich der Fan auch identifizieren kann. Deshalb ist es als Rapid-Kampfmannschaft auch sehr wichtig, zu agieren, statt zu reagieren.“

Über die weiteren Voraussetzungen eines Trainers, meint der Rapid-Sportchef: „Ganz wichtig ist auch, dass der Trainer eine Mannschaft entwickeln kann, sie verbessern kann und immer wieder auch junge Spieler einbauen kann. Der Trainer soll die Spieler auch individuell verbessern können und dazu soll er auch noch die nötigen Resultate bringen.“

Foto: Richard Purgstaller