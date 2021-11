Während die aktive Fanszene von Rapid am heutigen Donnerstag die Rückkehr ins Stadion ankündigte (Nach Stadion-Boykott: Rapid-Fanszene kehrt ab Samstag zurück), wird jene des SK Sturm Graz ab dem kommenden Wochenende auf organisierten Support verzichten. Das kündigt das "Kollektiv 1909" auf Instagram an.

"Kaum noch mit unserem Gewissen zu vereinbaren"

Bei dieser Entscheidung handle es sich "um keinen Boykott", stellt die Fanszene der Grazer in dem Schreiben klar. Außerdem geht es auch nicht um eine Protestaktion gegen 2G+. Vielmehr möchte die aktive Fanszene des SK Sturm Solidarität mit dem Krankenhauspersonal zeigen.

„Wir für unseren Teil wollen keinesfalls im Stadion unbehelligt eine Show abziehen und ein Fest feiern, während in den Krankenhäusern der Hut brennt. Es wäre in der aktuellen Ausnahmesituation kaum noch mit unserem Gewissen zu vereinbaren, wenn wir in gewohnter Manier dafür sorgen, dass wir uns Seite an Seite die Seele aus dem Leib schreien", heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit wird es bereits beim Bundesliga-Heimspiel gegen den LASK am Sonntag keinen organisierten Support der Nordkurve mehr geben.

Das gesamte Schreiben der Sturm-Fanszene

Foto: GEPA/ADMIRAL