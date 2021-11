Der SK Rapid Wien muss neben Christopher Dibon und Leo Greiml auf einen weiteren Innenverteidiger verzichten. Wie die Hütteldorfer am Donnerstag bekannt geben, wird Kevin Wimmer am kommenden Montag im Franziskus-Spital Margareten an der Leiste operiert.

Der gebürtige Oberösterreicher habe beim Aufwärmen vor dem Bundesliga-Spiel beim TSV Hartberg Ende Oktober Schmerzen im Oberschenkel und der Leistengegend verspürt, heißt es in einer Aussendung des SK Rapid.

Dr. Lukas Brandner aus dem Rapid-Ärzteteam erklärt: „Da die Beschwerden trotz intensiver physiotherapeutischer Arbeit nicht entscheidend abgeklungen sind, entschloss man sich nun zu einer operativen Therapie, die auch eine langfristige Besserung ohne Rückfälle garantieren soll. Wie eingehende Untersuchungen zutage brachten, laboriert Wimmer an einer ´weichen Leiste´.“

Sollte der Eingriff wie erwartet verlaufen, wird der im Sommer verpflichtete Ex-ÖFB-Teamspieler zwar heuer keine Spiele mehr bestreiten können, aber die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison wieder voll fit in Angriff nehmen können.

Foto: GEPA/ADMIRAL