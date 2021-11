Vor dem wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel gegen Lille wartet auf den FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga ein Heimspiel gegen den FC Flyeralarm Admira. Die Bullen sind in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen und führen die Tabelle souverän an. Die Admira gastiert als Tabellenneunter in der Mozartstadt.

Matthias Jaissle: "Dürfen Admira auf keinen Fall unterschätzen"

Matthias Jaissle kehrt nach seiner Corona-Erkrankung zurück: „Ich bin wieder topfit und voller Vorfreude, dass ich am Samstag wieder dabei sein kann. Es war dann doch der eine oder andere Tag zu viel, den ich meine Mannschaft nicht sehen konnte. Jetzt freue ich mich sehr, dass es wieder losgeht", so der Chefcoach der Bullen.

Ein leichtes Unterfangen erwartet sich der gebürtige Deutsche gegen die Admira nicht: „Wir haben es ja in den letzten Wochen schon gesehen, dass uns die Gegner das Leben schwer machen. Das wird am Samstag sicherlich auch wieder der Fall sein. Wir wissen es ja noch vom Hinspiel, wo sich die Admira sehr gut gegen uns aufgestellt hat und es sehr gut gemacht hat. Es war ein knappes Spiel. Dementsprechend sind wir für Samstag gewappnet und wissen auch, dass wir sie auf keinen Fall unterschätzen dürfen.“

Verzichten müssen die Bullen auf Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Knie), Bryan Okoh (Knie), Kamil Piatkowski (Knöchel) und Albert Vallci (Achillessehne). Nicolas Capaldo ist wegen einer Gelb-Sperre nicht dabei.

Admira-Trainer Andreas Herzog betont vor dem Auswärtsspiel gegen den Serienmeister: „Wir gehen immer optimistisch in ein Spiel, sind aber natürlich auch realistisch. Salzburg ist die beste Mannschaft in Österreich, hat das höchste Tempo und die höchste Intensität. Wir müssen sehr gut verteidigen, wollen aber auch zu Möglichkeiten kommen. Im Hinspiel hat das ganz gut funktioniert. Es wird jedenfalls ein Fight über 90, 95 Minuten. Wir werden sehen, ob meine Mannschaft aus den letzten unnötigen Niederlagen gelernt hat."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.11 | Unentschieden 9.00 | Admira 21.00

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.