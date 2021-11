In der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt heute der SK Rapid Wien den SCR Altach. Für die Hütteldorfer ist es das erste Spiel nach der Trennung von Cheftrainer Didi Kühbauer. Bis zur Winterpause soll das Interimstrainer-Duo Steffen Hofmann und Thomas Hickersberger die Geschicke bei den Grün-Weißen leiten.

Hofmann feiert Trainer-Premiere

Steffen Hofmann wirkte bei der Pressekonferenz am Freitag locker und alles andere als angespannt. Hofmann betonte, dass man "nicht nur auf Umschaltmomente warten, sondern auch aktiver mit dem Ball eine gewisse Ruhe reinbringen" wolle.

Die Klub-Legende zeigte sich fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft gegen Altach einen Heimsieg einfahren wird: "Ich bin überzeugt davon, dass wir morgen ein richtig leiwandes Spiel machen", so Hofmann, der einen entschlossenen Auftritt seiner Schützlinge erhofft: "Das Ziel muss immer sein, dass wir am Ende des Tages vor der Hütte stehen und den Ball ins Tor schießen. Das mit einem gewissen Nachdruck. Dafür stehen wir. Das ist Rapid."

Mit Damir Canadi gastiert ein ehemaliger Rapid-Coach in Hütteldorf. "Wir wissen, dass es bis Weihnachten um sehr viele wichtige Punkte geht. Auch wenn es schwere Aufgaben sind, müssen wir punkten um in die Top-6 zu kommen. Wir sind guter Dinge, dass wir uns als Mannschaft festigen und das Jahr positiv abschließen", betont der gebürtige Wiener.

Die Grün-Weißen erwartet Canadi leicht verändert: "Ich erwarte mir keine andere Systematik bei Rapid Wien. Hickersberger hat schon immer eine wichtige Rolle im Verein eingenommen. Möglicherweise bekommen Spieler wieder eine Chance, auf welche in letzter Zeit wenig zurückgegriffen wurde."

