Am heutigen Sonntag kommt es in Klagenfurt zum Duell der beiden Austrias, wenn der SK Austria Klagenfurt auf den FK Austria Wien trifft. Die Kärntner liegen nach 15 Runden auf dem starken vierten Tabellenplatz. Nur zwei Punkte dahinter liegen die Veilchen aus Wien auf dem achten Tabellenrang.

Peter Pacult: "Austria hat sich zuletzt etwas unter Wert verkauft"

„Wir bekommen es mit einem guten Gegner zu tun, der sich zuletzt sicher etwas unter Wert verkauft hat, wenn man nur die Ergebnisse betrachtet. Was die Mannschaft draufhat, wurde gegen Salzburg (0:1, d. Red.) deutlich, da war man ebenbürtig und hat unglücklich verloren. Wir müssen kämpferisch und spielerisch an unsere Leistungsgrenze gehen, um anzuschreiben. Aber das traue ich meinen Jungs zu", so Klagenfurt-Coach Peter Pacult.

Den Veilchen fehlen im Moment als Achter nur zwei Punkte auf Platz vier: „Wir wissen, dass wir uns am Sonntag eine gute Ausgangsposition schaffen können. Klagenfurt hat zuletzt Top-Performances abgeliefert. Ich denke, dass sie defensiv gut organisiert sein werden. In der Offensive haben sie sehr schnelle Spieler und sind stark im Umschaltspiel“, betont Austria-Coach Manfred Schmid.

Vor der Länderspielpause zeigten die Veilchen zwar eine gute Leistung gegen Red Bull Salzburg, dennoch mussten sich die Wiener knapp 0:1 geschlagen geben: „Die gute Leistung im letzten Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause beim 0:1 gegen FC Red Bull Salzburg gab der jungen Austria-Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen: „Ich habe noch nie so viel Lob für eine Niederlage erhalten. Für uns war die Aufarbeitung relativ einfach: Anhand des Salzburg-Spiels konnten wir den Jungs zeigen, zu welchen Leistungen sie im Stande sind, obwohl wir viele Dinge noch nicht so gemacht haben, wie wir es uns vorstellen. Nun liegt es an uns Trainern und Spielern, uns weiter zu verbessern. Das ist unser Ziel“, so Schmid abschließend.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Klagenfurt 2.90 | Unentschieden 3.50 | Austria 2.25

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.