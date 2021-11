Am heutigen Sonntag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zu einem Duell zweier Mannschaften, die vor der Länderspielpause mit personellen Problemen zu kämpfen hatten. Zum Abschluss der 15. Runde kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Sturm Graz und LASK.

LASK kommt mit breiter Brust nach Graz

Das letzte Bundesliga-Spiel der Grazer gegen Altach musste wegen eines Corona-Clusters im eigenen Lager verschoben werden. Nunmehr sind alle Spieler wieder zurück, wenngleich es vor dem Schlager gegen die Linzer noch Fragezeichen gibt: "Alle wurden internistisch komplett durchgecheckt, bei der Belastbarkeit schwingen aber ein paar Fragezeichen mit", so Sturm-Coach Christian Ilzer.

Die letzten Wochen seien "keine leichte Zeit gewesen. Es war eine große Herausforderung bei Planung und Trainingssteuerung", verrät Ilzer. Während die Grazer vor der Länderspielpause einen Negativlauf zu verzeichnen hatten, ging es für den LASK mit einem Sieg im Europacup sowie in der Liga bergauf.

„Vor der Länderspielpause konnten wir zwei Erfolgserlebnisse feiern: Den Einzug in die Conference-League-K.o.-Phase und den Sieg gegen die WSG. Insbesondere beim 3:0 gegen Tirol hat viel zusammengepasst: Hohe Intensität, Effizienz vor dem Tor und auch das nötige Quäntchen Spielglück. Daran wollen wir anknüpfen, wir gehen mit einer positiven Einstellung in die letzten Spiele des Jahres", sagt LASK-Coach Andreas Wieland.

