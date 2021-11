Auch für den TSV Hartberg wird am kommenden Wochenende die finale Pflichtspielphase 2021 eingeläutet. Die Oststeirer gastieren in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts bei der SV Ried. Gegen die Innviertler konnte der TSV Hartberg in der Bundesliga noch keinen Sieg einfahren (5 Spiele, 3 Remis, 2 Niederlagen). Geht es nach dem TSV, soll dieser am morgigen Samstag gelingen.

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ sagt: „Es wartet auf uns eine schwierige Aufgabe. Ried ist eine Heimmacht und spielt gerade zuhause sehr aggressiv. Zuletzt hat Ried auch auswärts gewonnen, wo sie vor allem in der zweiten Halbzeit gut gespielt haben. Für uns bedeutet das, dass wir ebenso aggressiv auftreten müssen. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und nach vorne spielen. Wir haben in den letzten zwei Wochen sehr gut trainiert, haben uns intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und ich bin guter Dinge, dass wir da was mitnehmen können. Wir fahren nach Ried um zu punkten und das wird man auch auf dem Platz sehen.“

Mittelfeldspieler Tobias Kainz betont vor dem Auswärtsspiel: „Wir freuen uns, dass es nach der Länderspielpause wieder weiter geht. Mit Ried wartet ein Gegner auf uns, der richtig unangenehm sein kann. Deswegen müssen wir konzentriert und überzeugt auftreten. Wir wollen dorthin fahren, unser Spiel durchziehen und den ersten Bundesligasieg gegen Ried einfahren.“

Foto: Harald Dostal