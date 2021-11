Es ist leider wieder soweit: Die österreichische Bundesregierung hat am Freitag einen weiteren Lockdown angekündigt, der ab Montag in Kraft treten wird. „Es gelten die Regeln wie bei den letzten Lockdowns“, betonte Bundeskanzler Alexander Schallenberg bei einer Pressekonferenz in Tirol. Das wiederum bedeutet, dass nach diesem Wochenende Spiele in der Bundesliga sowie in der 2. Liga ohne Zuschauer stattfinden werden. Die ungeliebten Geisterspiele sind also zurück.

Laut Regierung gilt der Lockdown maximal für 20 Tage, danach nur noch für Ungeimpfte.

Sport Austria Präsident Hans Niessl kritisiert in einer Aussendung die Entscheidung, einen weiteren Lockdown zu verhängen: „Dass wir nun vor dem vierten Lockdown stehen und damit wieder der gesamte Breitensport eingestellt wird, ist nur schwer nachvollziehbar! Um es auf den Punkt zu bringen: Man hat aus Fehlern, insbesondere in der Kommunikation, leider nicht gelernt."

Die kommenden Partien der 2. Liga sowie Bundesliga finden nach wie vor mit Fans statt. Danach werden die Stadien wieder leer bleiben.

Foto: Josef Parak