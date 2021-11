Nach der Länderspielpause wartet auf den FC Flyeralarm Admira eine große Herausforderung. Die Schützlinge von Andreas Herzog gastieren in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, den 20. November, bei Serienmeister Red Bull Salzburg. Die Admira konnte nur eines der jüngsten sieben Ligaspiele gewinnen und rangiert in der Tabelle auf Platz neun.

"Es wird jedenfalls ein Fight über 90, 95 Minuten"

Andreas Herzog sagt vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen die Bullen: „Wir gehen immer optimistisch in ein Spiel, sind aber natürlich auch realistisch. Salzburg ist die beste Mannschaft in Österreich, hat das höchste Tempo und die höchste Intensität. Wir müssen sehr gut verteidigen, wollen aber auch zu Möglichkeiten kommen. Im Hinspiel hat das ganz gut funktioniert. Es wird jedenfalls ein Fight über 90, 95 Minuten. Wir werden sehen, ob meine Mannschaft aus den letzten unnötigen Niederlagen gelernt hat."

Verzichten muss Andreas Herzog auf Dominik Starkl (Knöchelverletzung), Ilay Elmkies (Oberschenkel-Verletzung) und Filip Ristanic (Leiste).

Sebastian Bauer spricht von einem Highlight, das auf die Admira wartet: „Salzburg auswärts ist natürlich immer eine große Herausforderung, aber auch ein kleines Highlight in der Saison. Wir haben im Heimspiel gut mitgehalten, die Partie war bis zum Ende offen. Die Mannschaft hat in der Länderspielpause sehr gut gearbeitet. Wir fahren nach Salzburg, um hoffentlich etwas mitzunehmen.“

Insgesamt spielte die Admira in der Bundesliga 129 Mal gegen die Bullen. 38 Duelle konnten die Südstädter gewinnen, 32 Partien endeten remis. In 59 Begegnungen hatten die Panther allerdings das Nachsehen. Im ersten Saisonduell am 14. August setzte es für die Niederösterreicher eine knappe 0:1- Heimniederlage.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images