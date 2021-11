Die Spiele der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Liga können auch nach dem bundesweiten Lockdown ab Montag ausgetragen werden. Dank des bewährten Präventionskonzepts kann der Spielbetrieb in den beiden höchsten Spielklassen Österreichs aufrechterhalten werden und damit weiterhin wie geplant stattfinden.

"Dies ist im Sinne der Planbarkeit hinsichtlich der vertraglichen, der sportlichen, aber auch der terminlichen Situation im Hinblick auf die wenigen vorhandenen Ausweichtermine wichtig", schreibt die Bundesliga am Freitag in einer Aussendung.

Die Spiele werden allerdings - wie schon während der bisherigen Lockdowns - ohne Fans über die Bühne gehen. Das bedeutet, dass nur jene Personen Zugang zum Stadion erhalten, die für die Durchführung, Organisation und mediale Berichterstattung des Spiels notwendig sind.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Es ist bedauerlich, dass es aufgrund der aktuellen Situation überall zu massiven Einschränkungen kommen muss. Somit müssen die Bundesliga-Bewerbe in den kommenden Wochen ohne Fans in den Stadien stattfinden. Die Bundesliga trägt im Sinne ihrer gesellschaftlichen Vorbildfunktion diese Maßnahmen seit Pandemiebeginn voll mit und wir hoffen, dass sich die gesundheitliche Lage im Land möglichst rasch bessert. Darüber hinaus stellen Spiele ohne Zuschauer und somit ohne Einnahmen die Klubs wieder vor finanzielle Herausforderungen. In ersten Gesprächen mit den Ministerien und auch in den Pressekonferenzen wurden aber bereits notwendige Unterstützungen angekündigt.“

Foto: Josef Parak