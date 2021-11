Der SK Austria Klagenfurt hat ein weiteres Mal am Transfermarkt zugeschlagen: Collin Quaner wechselt zum Aufsteiger und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der 30-jährige Stürmer mit Premier-League-Erfahrung spielte zuletzt in der schottischen Premiership für den FC St. Mirren, war seit Juli ohne Verein. Der Senat 2 der Bundesliga hat die Spielgenehmigung erteilt, Quaner könnte also am Sonntag (14.30 Uhr) im Wörthersee-Stadion gegen Austria Wien sein Debüt feiern.

„Wir freuen uns sehr, dass es mit Collin zu einer Einigung gekommen ist. Er wird uns mit seiner Qualität und großen Erfahrung, die er auf höchstem Niveau sammeln konnte, weiterhelfen. Zudem ist er ein angenehmer und bodenständiger Typ, der auch charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft passt. Wir sind davon überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird“, sagt Geschäftsführer Harald Gärtner, der mit Quaner einst beim FC Ingolstadt zusammenarbeitete und den Kontakt hergestellt hatte.

Sportdirektor Matthias Imhof ist froh darüber, dass der Profi-Kader in der heißen Phase des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga noch einmal verstärkt werden konnte. „Collin ist ein körperlich sehr robuster Stürmer, der sich in den Zweikämpfen am Boden und in der Luft behaupten kann, den aber auch spielerische Klasse und eine gute Übersicht auszeichnen. Er ist ein Gewinn für unser Team.“

Quaner spielte in Deutschland für Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, Ingolstadt, Hansa Rostock, den VfR Aalen sowie den 1. FC Union Berlin, ehe er sich 2017 mit dem Wechsel zu Huddersfield Town nach England einen Kindheitstraum erfüllte. Später schloss er sich Ipswich Town an, im Januar 2021 nahm der 1,91 Meter-Mann ein Angebot des FC St. Mirren aus Schottland an und half erfolgreich mit, den Abstieg in die Zweitklassigkeit zu verhindern.

Für Quaner stehen 28 Partien in der englischen Premier League (vier Assists) sowie sechs Spiele in der schottischen Premiership (ein Tor, zwei Assists), 37 Einsätze in der englischen Championship (sechs Tore, vier Assists) und 101 Partien in der deutschen 2. Bundesliga mit 17 Tore und elf Assists zu Buche. Nun will er seine Visitenkarte im Oberhaus des österreichischen Fußballs abgeben.

„Es liegen schwierige Monate hinter mir, ich musste geduldig sein. Daher kann ich es kaum erwarten, endlich wieder am Platz zu stehen und mit der Mannschaft um Punkte zu kämpfen. Ich bin schon einige Tage in Klagenfurt, habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt und freue mich darauf, ein Teil dieses Teams zu werden. Ich werde immer alles geben, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen“, versichert Quaner.

Foto: SK Austria Klagenfurt