Dem SK Rapid Wien gelang im ersten Bundesliga-Spiel nach der Trennung von Didi Kühbauer die Trendwende. Die Hütteldorfer siegten am Samstag zu Hause gegen den SCR Altach 1:0. Matchwinner war Filip Stojkovic, der heute sein allererstes Tor im Rapid-Dress erzielt hat - und dann auch noch das spielentscheidende.

Stojkovic jubelt über ersten Treffer

„In zweieinhalb Jahren das erste Tor. Für mich ist das unglaublich", jubelte Stojkovic nach dem Spiel im Sky-Interview. Der 28-Jährige ließ es sich aber auch nicht nehmen, sich bei Didi Kühbauer zu bedanken: „Ich muss mich zuerst beim Didi bedanken. Vielen Dank für diese zweieinhalb Jahre", so Stojkovic.

„Jetzt kommen neue Trainer. Der Steffen ist eine Legende bei Rapid. Mit Steffen kommt auch eine neue Energie und jeder Spieler spürt ein wenig mehr Motivation", so der Goldtorschütze abschließend.

Steffen Hofmann: "Ein extrem wichtiger Sieg für die Jungs"

Interimscoach Steffen Hofmann zeigte sich erleichtert, weiß aber auch, dass seine Schützlinge viel besser spielen müssen, um auch in den nächsten Wochen Siege einfahren zu können: „Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Mit der Chance vom Taxi wäre es von Beginn an, ein hervorragender Start gewesen. Man hat auch gesehen, dass wir viele Dinge ordentlich gemacht haben, aber noch nicht so wie wir es wirklich machen wollen. Dennoch ein extrem wichtiger Sieg für die Jungs, weil sie doch eine gewisse Verunsicherung durch den Trainerwechsel haben. Wir freuen uns heute, dass wir gewonnen haben. Wir wissen aber auch, dass wir einiges noch besser machen können und müssen.“

Über die Verunsicherung innerhalb der Mannschaft sagt die Rapid-Legende: „Das ist ganz normal. Wir haben mit allen Spielern 3 oder 4 Einheiten gehabt, wo wir viele Gespräche geführt haben und viele Dinge durchgegangen sind. Jetzt kommt eben ein neuer Trainer, der vielleicht gewisse Dinge anders machen will und andere Dinge reinbringen will. Dass die Jungs das von einem Tag auf den anderen ohne viel nachdenken, nicht umsetzen können, ist glaube ich ganz normal.“

Bereits am kommenden Donnerstag trifft Rapid in der Europa League zu Hause auf West Ham: „Wir freuen uns auf jedes Spiel. Mit jedem Spiel können wir uns weiterentwickeln und werden uns weiterentwickeln. Am Donnerstag werden wir genauso in die Partie gehen, wie wir gegen Altach in die Partie gegangen sind", betont Hofmann.

Foto: GEPA/ADMIRAL