Peter Pacult sprach nach dem torlosen Remis in der 15. Runde der Bundesliga zwischen dem SK Austria Klagenfurt und FK Austria Wien von einem gerechten Unentschieden. Torchancen hat es auf beiden Seiten gegeben, doch am Ende mussten sich beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden geben.

"Der war eigentlich schwerer ihn nicht zu machen"

„Wenn man die gesamten 90 Minuten hernimmt, geht das Unentschieden in Ordnung. Die Austria hat ihre Möglichkeiten gehabt. Du musst mit diesem Unentschieden leben. Natürlich wäre uns ein Dreier besser zu Gesicht gestanden", so Pacult im Interview mit Sky.

Über die vergebene Chance von Patrick Greil sagte der Klagenfurt-Coach: „Wir haben in der ersten Halbzeit einen Riesensitzer gehabt mit dem Patrick Greil. Der war eigentlich schwerer ihn nicht zu machen. So ist es im Fußball. Da bin ich nicht streng genug gewesen", scherzte der gebürtige Wiener.

Florian Rieder resümierte: „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir sind nicht so gut in die Partie reingekommen, sind aber im Laufe der ersten Halbzeit besser geworden. Wir haben sehr viel Druck gemacht. Das Quäntchen Glück und Entschlossenheit hat gefehlt. So ist es ein gerechtes 0:0, weil die Austria in der zweiten Halbzeit auch gute Chancen gehabt hat.“

Manfred Schmid: "Am Ende kannst du das Spiel noch verlieren"

Austria-Trainer Manfred Schmid zeigte sich mit dem Remis durchaus zufrieden: „Wir sind in der ersten Hälfte nicht so in das Spiel gekommen und waren nicht so aggressiv in den Zweikämpfen. Nach vorne hin haben wir die Möglichkeiten nicht so herausgespielt und so genützt. Die Aggressivität und Körpersprache waren nicht da, das haben wir in der Pause angesprochen. In der zweiten Hälfte waren wir klar die bessere Mannschaft und hatten drei Hochkaräter, die wir nicht gemacht haben. Am Ende kannst du das Spiel noch verlieren.“

Muharem Huskovic zählte heute zu den besten Spielern in den Reihen der Wiener Austria. Nach dem Spiel meinte er: „Ein bisschen Glück im letzten Drittel hat gefehlt. In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme und sind schwer ins Spiel gekommen. In der zweiten Hälfte sind wir viel aktiver in den Zweikämpfen gewesen und haben uns Torchancen erspielt. Am Ende hat ein bisschen Glück gefehlt. Ich bin der Meinung, dass drei Punkte verdient gewesen wären. Es sind zwei verlorene Punkte. Jetzt schauen wir, dass wir nächstes Spiel wieder drei Punkte holen.“

