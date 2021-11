Drama pur hatte das abschließende Spiel der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zu bieten. Sturm Graz holte gegen den LASK einen 0:3-Rückstand auf und durfte sich am Ende über einen Punkt freuen. Eine heroische Leistung, wenn man bedenkt, dass die Grazer vor der Länderspielpause von einem Corona-Cluster heimgesucht wurden.

Ilzer: "Ich bin irrsinnig stolz auf die Mannschaft"

„In der zweiten Halbzeit haben wir den Corona-Teufel vertrieben, der ist einmal weg. Es war eine riesige Mentalitätsleistung. Ich bin irrsinnig stolz auf die Mannschaft. Was wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben, da wären nach 0:3 nicht viele Mannschaften wieder aufgestanden und zurückgekommen", jubelte Christian Ilzer im Sky-Interview.

Der LASK habe "sehr aggressiv gespielt und hat uns am Anfang die Luft zum Atmen genommen. Sehr ärgerlich war es, wie wir die Tore bekommen haben", resümierte der Sturm-Trainer.

Über die nächsten Aufgaben sagt Ilzer: „Jetzt wartet eine große Beanspruchung auf uns. Da heute einen Punkt zu holen gibt uns Kraft. Es ist schwer absehbar, wie die Jungs auf die Belastung reagieren. Auf die Kenntnisse, die wir jetzt in den nächsten Tagen erhalten, werden wir die nächsten Spiele planen.“ Bereits am Donnerstag gastiert der SK Sturm in der Europa League bei PSV Eindhoven.

Manprit Sarkaria, der ein herrliches Freistoßtor erzielte, meinte nach dem Spiel: „Wir hatten viel mit Corona zu tun. Man merkt in der ersten Halbzeit, dass die Luft sehr schwer war für manche Spieler. Aber wir haben uns in der zweiten Halbzeit ein Herz gefasst und alles reingeworfen. So machen wir das 3:3 und es war eine Kämpferpartie.“

Über das unglaubliche Comeback nach dem 0:3-Rückstand freut sich Sarkaria besonders: „Alle wissen, dass Sturm Graz eine emotionale Mannschaft ist. Wir haben uns in der Kabine angefeuert und gepusht und sind mit Zuversicht in die zweite Halbzeit gegangen.“

