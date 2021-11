Mit einem vollen Erfolg im heutigen Champions-League-Gruppenspiel gegen OSC Lille könnte der FC Salzburg Historisches schaffen und den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse fixieren. Den Aufstieg aus der ersten Gruppenphase hat von österreichischen Klubs bisher nur Sturm Graz geschafft (vor 21 Jahren).

Bullen reisen mit breiter Brust nach Lille

Vor dem fünften Spieltag liegen die Bullen mit sieben Punkten auf dem ersten Tabellenrang, gefolgt von Lille und Wolfsburg (je 5) bzw. Sevilla (3). "Wir fahren mit einer breiten Brust nach Lille und wollen sie natürlich noch mal ärgern. Wir sind guten Mutes und gut vorbereitet", sagt Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle.

Im vierten Gruppenspiel gegen Wolfsburg mussten die Salzburger eine knappe Niederlage hinnehmen: „Die Niederlage in Wolfsburg war für uns alle enttäuschend, weil sie aufgrund der eigentlich guten Leistung und des Spielverlaufs unnötig war. Aber das ist nichts, was uns aus der Bahn werfen wird. Gegen Lille wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Nur das Ergebnis darf dieses Mal gerne ein anderes als in Wolfsburg sein", betont Jaissle.

Doch nun brennt Österreichs Serienmeister auf einen weiteren Coup in der Königsklasse: „Es ist das eingetreten, was wir schon vor Beginn der Gruppenphase gesagt haben, es ist alles brutal eng. Jedes einzelne Spiel hat jetzt eine enorme Bedeutung, jeder einzelne Punkt ist wichtig. Aber wir gehen selbstbewusst und mutig ins Match gegen Lille. Positiv für uns ist, dass wir es in den eigenen Händen haben, ins Achtelfinale aufzusteigen, und nicht auf jemand anders angewiesen sind", sagt Karim Adeyemi.

