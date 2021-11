Das „Domaine de Luchin“ ist morgen ab 14:30 Uhr Schauplatz eines UEFA Youth League-Kräftemessens, bei dem die auf Rang eins liegenden Youngsters des FC Red Bull Salzburg das Überwintern fixieren könnten. Dafür muss ein Sieg gegen die „Welpen“ des LOSC Lille her, um sämtliche Zweifel zu beseitigen.

Während der Tabellenzweite im Frühjahr in ein Play-off muss, lösen die acht Gruppensieger gar das direkte Ticket fürs Achtelfinale. Gibt’s demnach Wolfsburger Schützenhilfe in der Parallel-Partie in Sevilla, ist den Salzburgern gar ein Platz unter den letzten 16 nicht mehr zu nehmen.

In erster Linie peilen die Aufhauser-Schützlinge aber freilich einen eigenen Dreier an. Das gelang ihnen bereits im ersten Aufeinandertreffen dank eines 3:1-Erfolgs souverän, phasenweise überforderte Nordfranzosen sahen nur selten Land. Geleitet wird das morgige Aufeinandertreffen von einem finnischen Schiedsrichter-Gespann, Antti Munukka ist der Mann an der Pfeife.

Rene Aufhauser: „Wir fliegen mit der nötigen Portion Demut, aber auch mit einer großen Portion Selbstvertrauen nach Frankreich. Wir wissen natürlich, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen werden, der uns sicherlich alles abverlangen und weiterhin an seine Chance in dieser Gruppe glauben wird. Wir wollen unsere Philosophie und unseren intensiven Fußball auch in Frankreich präsentieren. Meine Mannschaft weiß, worum es geht, und wird mit aller Macht versuchen, das Fixticket fürs Überwintern zu lösen.“

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images