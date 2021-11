Am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gastiert der FC Red Bull Salzburg beim amtierenden französischen Meister OSC Lille. Die Ausgangslage für die Roten Bullen vor den letzten beiden Gruppenspielen ist nach wie vor gut. So führen die Salzburger die Gruppe G an (7 Punkte), gefolgt von Lille und Wolfsburg (je 5) bzw. Sevilla (3).

Karim Adeyemi: "Es ist alles brutal eng"

Der Punkteabstand zwischen den Teams ist derart gering, dass für die Roten Bullen vom Gruppensieg bis hin zum vierten Endrang noch alles möglich ist – für den sicheren Aufstieg ins Achtelfinale müssen also Punkte her.

Matthias Jaissle meint zum anstehenden Duell beim französischen Meister: „Wir wissen, dass wieder eine sehr schwere Aufgabe auf uns wartet. Lille hat in den bisherigen Spielen gezeigt, warum sie letztes Jahr Meister vor einem Team wie PSG geworden sind. Das ist eine Mannschaft mit ganz viel Qualität. Aber ich bin überzeugt: Wenn wir weiter mutig auftreten und unsere Art und Weise von Fußball auf dem Platz bringen, haben wir gute Chancen, Lille noch mal ärgern zu können.“

Aus dem letzten UCL-Spiel will er mit seinem Team die Lehren ziehen: „Die Niederlage in Wolfsburg war für uns alle enttäuschend, weil sie aufgrund der eigentlich guten Leistung und des Spielverlaufs unnötig war. Aber das ist nichts, was uns aus der Bahn werfen wird. Gegen Lille wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Nur das Ergebnis darf dieses Mal gerne ein anderes als in Wolfsburg sein.“

Karim Adyemi, der im Hinspiel zwei Elfmeter verwandelt hatte, erklärt: „Es ist das eingetreten, was wir schon vor Beginn der Gruppenphase gesagt haben, es ist alles brutal eng. Jedes einzelne Spiel hat jetzt eine enorme Bedeutung, jeder einzelne Punkt ist wichtig. Aber wir gehen selbstbewusst und mutig ins Match gegen Lille. Positiv für uns ist, dass wir es in den eigenen Händen haben, ins Achtelfinale aufzusteigen, und nicht auf jemand anders angewiesen sind.“

In der aktuellen Saison läuft es für den OSC Lille nicht nach Wunsch. Nach 14 Runden stehen die „Doggen“ mit 17 Punkten auf Platz 12 der Meisterschaft. Am vergangenen Freitag holte das Team von Trainer Jocelyn Gourvennec bei AS Monaco ein 2:2 (beide Tore durch Jonathan David).

