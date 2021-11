Der FC Salzburg hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Die Bullen unterlagen im fünften Gruppenspiel dem amtierenden französischen Meister OSC Lille knapp 0:1. Vor dem letzten Spieltag rangiert Österreichs Meister auf dem zweiten Tabellenplatz. Am 8. Dezember trifft Salzburg zu Hause auf den FC Sevilla.

Yilmaz leitet einzigen Treffer mit Entschlossenheit, aber auch Glück ein

Nach einer starken Anfangsphase der Franzosen bekamen die Bullen das Spiel in den Griff und fanden auch die erste Torchance vor: Camara setzte mit einem herrlichen Zuspiel in die Tiefe Benjamin Sesko in Szene, der im Strafraum nicht entschlossen genug den Abschluss suchte (9.). Kurz darauf prüfte Ulmer mit einem Flachschuss Lille-Keeper Grbic (10.).

In Führung ging jedoch der amtierende französische Meister: Yilmaz tankte sich entschlossen und mit viel Ballglück in den Strafraum, wo das Leder von Ulmer genau vor die Füße von Jonathan David fiel. Der 21-jährige Kanadier blieb eiskalt und schoss aus kurzer Distanz freistehend ein - 1:0 (31.). Somit gingen die Hausherren mit einer knappen Führung in die Pause.

Salzburg läuft vergeblich an

Die Salzburger traten auch nach dem Seitenwechsel sehr engagiert auf, wenngleich in der Offensive der nötige Nachdruck fehlte. Karim Adeyemi und Co konnten sich nicht so entfalten, wie man es normalerweise gewöhnt ist. Lille zog sich mit Fortdauer der zweiten Halbzeit immer weiter zurück und ließ die Bullen anlaufen.

In der 73. Minute wurde es dafür im Strafraum der Bullen heikel: Nachdem Wöber einen Schuss von Bamba in höchster Not von der Linie gekratzt hatte, kam im Rückraum Renato Sanches zum Abschluss. Der Portugiese jagte den Ball aber über das Tor. Der österreichische Tabellenführer lief in weiterer Folge vergeblich an. Die Franzosen standen in der Defensive kompakt und brachten die knappe 1:0-Führung über die Zeit. Salzburg braucht im abschließenden Gruppenspiel gegen Sevilla einen Heimsieg, um das Achtelfinal-Ticket zu lösen.

UEFA Champions League, 5. Spieltag

OSC Lille - FC Salzburg 1:0 (1:0)

Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d'Ascq; SR Taylor (ENG)

Tor: David (31.)

OSC Lille: Grbic – Celik, Fonte, Djalo, Mandava – Bamba, Xeka, Renato Sanches, Weah (84./Yazici) – David (90.+3/Lihadji), Yilmaz (70./Onana)

FC Salzburg: Köhn – Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer – Sucic (59./Capaldo), Camara, Aaronson (85./Kjaergaard), Seiwald (85./Bernardo) – Sesko (59./Adamu), Adeyemi

Gelbe Karten: Djalo, Xeka, Bamba bzw. Kristensen, Seiwald, Adeyemi

Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images