Am fünften Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League gastiert der LASK bei Maccabi Tel Aviv. Beide Klubs halten vor dem direkten Duell bei zehn Punkten. Der Sieger dieses Spiels wird die Gruppe A gewinnen und damit direkt ins Achtelfinale aufsteigen. "Unser Anspruch ist, nach Israel zu fliegen, um dort zu gewinnen", bekräftigt LASK-Trainer Andreas Wieland.

Stimmen vor dem Spiel

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Maccabi Tel Aviv 2.20 | Unentschieden 3.50 | LASK 2.95

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.