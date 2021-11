Der SK Rapid Wien trifft am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase zu Hause auf West Ham United. Das Highlight gegen die Engländer wäre mit über 23.000 Zuschauern ausverkauft gewesen, doch aufgrund des Lockdowns müssen die Ränge im Allianz-Stadion leer bleiben. Rapid sollte gegen den Premier-League-Klub zumindest punkten, um die Chance auf ein Überwintern im Europacup zu wahren.

300. Europacupspiel in der Rapid-Geschichte

Rapid-Interimscoach Steffen Hofmann hofft, dass seine Mannschaft den positiven Schwung vom 1:0-Sieg gegen Altach mitnehmen kann: "Wir müssen Mut an den Tag legen und werden das auch tun. Wir werden mit Rapid-Geist ins Spiel gehen, alles geben und schauen, was rauskommt", betont die Vereinslegende.

Um die Stärken des aktuellen Tabellenvierten der Premier League weiß Hofmann bestens Bescheid: "Sie sind physisch stark und haben tolle Spieler. Es ist eine große Aufgabe für uns, aber wir freuen uns drauf", sagt der 41-Jährige vor dem 300. Europacupspiel in der Klubgeschichte des SK Rapid.

