Der SK Sturm Graz möchte nach der phänomenalen Aufholjagd in der Liga gegen den LASK nun auch in der Europa League für Furore sorgen. Die Grazer treffen am heutigen Donnerstag im Rahmen des fünften Spieltags auf PSV Eindhoven. Bislang konnten die Steirer einen Punkt holen (auswärts gegen Real Sociedad).

Sturm ist wieder "krasser Außenseiter"

"Es ist ein Schlüsselspiel für beide Teams", weiß Christian Ilzer. Ein Blick auf die Tabelle bestätigt diese Einschätzung. Sturm liegt mit einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. PSV liegt mit fünf Punkten auf Rang drei. Als Dritter würde man in die Conference League umsteigen.

Im Hinspiel setzte es gegen die Niederländer eine herbe 1:4-Niederlage. Man habe in dieser Partie "Lehrgeld bezahlt", so der Sturm-Trainer. Sportchef Andreas Schicker hebt aber die positive Entwicklung der Mannschaft hervor: "Wir haben die Erkenntnis, dass wir uns in den vier Spielen stetig gesteigert haben und als Mannschaft eine super Entwicklung gemacht haben."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

PSV 1.22 | Unentschieden 6.25 | Sturm 14.00

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.