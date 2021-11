Der LASK hat seinen Lauf im internationalen Geschäft fortgesetzt und sich mit einem Auswärtssieg gegen Maccabi Tel Aviv den Gruppensieg in der UEFA Europa Conference League gesichert. Die Linzer gewannen dank eines sehr späten Treffers von Sascha Horvath (89.) 1:0. Die Linzer stehen damit fix im Achtelfinale des dritthöchsten UEFA-Bewerbs.

Wieland jubelt über Gruppensieg

„Wir haben ein fantastisches Spiel von beiden Seiten gesehen, in einer hitzigen Atmosphäre und einem lauten Stadion. Großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie vor dieser Kulisse so dagegengehalten hat, den Fight angenommen und sich am Ende mit dem Gruppensieg und dem fixen Einzug ins Achtelfinale belohnt hat", jubelte Andreas Wieland nach dem Triumph im Hexenkessel von Tel Aviv.

„Der LASK überwintert zum zweiten Mal europäisch – und das erneut als Gruppensieger! Nichtsdestotrotz liegen in den nächsten Wochen noch schwierige Aufgaben in der Liga vor uns, darauf liegt jetzt unser Fokus", weiß der LASK-Trainer.

Sascha Horvath: "Wir wollten einfach, dass das Stadion still ist"

Siegtorschütze Sascha Horvath sprach von einem "richtig geilen Gefühl. Wir wollten einfach, dass das Stadion still ist. Das haben wir in der 90. Minute geschafft. Einen schöneren Sieg gibt es gar nicht", sagte Horvath im Interview mit Sky Sport Austria.

Für den Goldtorschützen war der Sieg letztlich auch verdient: "In der ersten Halbzeit hat es Maccabi richtig gut gemacht, aber wir haben alles gegeben und deshalb war der Sieg auch verdient. Wir haben alles reingehaut und uns endlich mal belohnt", so Horvath weiter. Viel Zeit zum Feiern bleibt dem LASK aber nicht. Das weiß auch Sascha Horvath: "Lange brauchen wir nicht feiern. Gegen Hartberg müssen wird einfach die drei Punkte einfahren."

Foto: Harald Dostal