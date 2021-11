Der SK Austria Klagenfurt trifft in der 16. Runde der Bundesliga zu Hause auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Der Motor der Bullen kam zuletzt etwas ins Stottern. Drei der letzten fünf Spiele in der Liga endeten mit einem Unentschieden. In der Champions League setzte es Niederlagen gegen Wolfsburg und Lille.

Klagenfurt hofft auf "Stern-Tag"

Dennoch weiß Klagenfurt, dass man das Spiel als klarer Außenseiter in Angriff nimmt: „Vor der Partie muss man keine großen Reden schwingen. Salzburg ist das Beste, was die Liga zu bieten hat. Wir brauchen einen Stern-Tag – und müssen darauf hoffen, dass dem Gegner nicht so viel gelingt“, betont Peter Pacult. "Mit vollen Hosen" müsse man nicht antreten, so Pacult weiter. „Es kommt darauf an, mit Überzeugung und Selbstvertrauen am Platz zu stehen", weiß der Klagenfurt-Coach.

Die Salzburger wiederum wollen ihre Ungeschlagen-Serie in der Meisterschaft weiter ausbauen und hoffen nach der Niederlage gegen Lille auf einen vollen Erfolg: „Die Niederlage in Lille hat natürlich geschmerzt, das ist gar keine Frage. Aber wir haben das Spiel analysiert und hoffentlich auch abgehakt. Bisher ist es der Mannschaft immer gelungen, den Schalter wieder umzulegen", sagt Matthias Jaissle.

Der Trainer des Tabellenführers spricht dem Aufsteiger ein Kompliment aus: „Die Klagenfurter spielen bisher eine sehr starke und stabile Saison. Von den letzten zehn Pflichtspielen haben sie nur ein einziges verloren, zu Hause sind sie noch ungeschlagen. Wir wissen also, was uns erwartet."

