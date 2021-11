Kann der LASK den positiven Schwung aus dem Europacup in die Bundesliga mitnehmen? Am heutigen Sonntag gastieren die Linzer Athletiker beim TSV Hartberg. Die Oststeirer verloren zuletzt zwei Ligapartien in Folge und rangieren zurzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der LASK wiederum gab zuletzt in Graz eine 3:0-Führung aus der Hand.

Russ: "Wir brauchen eine Top-Leistung, aber wir wollen unbedingt punkten"

„Am Sonntag erwartet uns gegen den LASK ein schweres Spiel gegen einen sehr guter Gegner, der auch Punkte braucht. Daher wird es sicher ein offenes Spiel. Wir müssen in der Restverteidigung aufpassen, der LASK agiert sehr aggressiv, schaltet schnell um und hat einen Top-Kader, auch mit Spielern die von uns zum Gegner gewechselt sind, die ihnen sehr helfen. Wir brauchen eine Top-Leistung, aber wir wollen unbedingt punkten", betont Hartberg-Coach Kurt Russ.

LASK-Trainer Andreas Wieland meint vor dem Auswärtsspiel: „Die Mannschaft hat am Donnerstag wieder gezeigt, was in ihr steckt und eine kämpferisch starke Leistung geboten. Wir haben uns in den letzten Spielen Stück für Stück gesteigert - diese Entwicklung gilt es jetzt am Sonntag in Hartberg zu bestätigen."

