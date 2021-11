Maximilian Wöber hat sich am Samstag beim Aufwärmen vor dem Bundesliga-Spiel gegen Austria Klagenfurt einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und fällt für den Rest der Herbstsaison aus. Das gibt der FC Red Bull Salzburg am Montag via Twitter bekannt.

Wöber absolvierte in der laufenden Spielzeit 20 Pflichtpartien. In der Champions League gelang ihm im Auswärtsspiel gegen Wolfsburg ein herrliches Freistoßtor. Auch in der Liga konnte der 23-Jährige einmal treffen.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images