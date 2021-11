Der SK Sturm Graz trifft im Nachtragsspiel der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf den SCR Altach. Angepfiffen wird die Partie am Mittwoch, den 01. Dezember 2021 um 19 Uhr. Ursprünglich hätte das Spiel am 7. November stattfinden sollen, doch aufgrund eines Corona-Clusters hatte Sturm damals keine Startelf aufbieten können.

Sturm hofft auf Trendwende

Cheftrainer Christian Ilzer sagt vor dem Spiel: "Wir wollen im Kopf bereit sein um gegen einen kompakten Gegner die nötige Frische auf den Platz zu bringen. Wichtig ist, dass wir alle Dinge, die zu tun sind, in einer großen Beständigkeit abrufen können", so der Steirer.

"Wir werden als Team zusammenhalten und unsere Überzeugung und den Glauben behalten, dass wir unser Punktekonto aufstocken können", betont Ilzer.

Aktuell sind die Grazer seit acht Pflichtspielen in Folge sieglos. In der Liga konnte Sturm zuletzt vier Mal in Folge nicht gewinnen.

David Affengruber hofft auf eine Trendwende: "Ich finde es gut, dass es gleich wieder weitergeht, denn so können wir sofort viel wieder gut machen. Wir wollen in Altach gewinnen und werden alles dafür reinhauen."

Foto: Richard Purgstaller