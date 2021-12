Schnappt sich der LASK einen 33-fachen österreichischen Nationalspieler? Wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten, soll Michael Gregoritsch ein Thema beim Bundesligisten aus Linz sein. Der 27-Jährige spielt bei seinem aktuellen Klub FC Augsburg eher eine untergeordnete Rolle. In der laufenden Saison kam Gregoritsch acht Mal für die Kampfmannschaft zum Einsatz.

LASK-Coach Andreas Wieland hatte zuletzt angekündigt, dass es im Rahmen des Wintertransferfensters Veränderungen geben soll. Vor allem in der Offensive müssen sich die Athletiker nach Verstärkung umsehen. Die schlechte Chancenverwertung hat sich beim LASK durch den gesamten Herbst gezogen.

Auch in der Defensive wirkte der LASK nicht immer sattelfest: "Eine gewisse Routine und auch Stabilität in der Defensive haben uns bis jetzt gefehlt. Von dem her denke ich, dass es dort wichtig ist neuen Input zu holen, aber auch eine neue Mentalität und Erfahrung. Das Gleiche gilt für vorne. Einen Stürmer, der schon auf sehr hohem Niveau gezeigt hat, dass er aus wenigen Chancen viele Tore macht", sagte Wieland zuletzt gegenüber Sky.

Womöglich heißt dieser gesuchte Stürmer Michael Gregoritsch, dessen Vertrag in Deutschland bis Sommer 2023 läuft.

Foto: SID