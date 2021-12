Wenige Tage nach dem Sieg im Nachtragsspiel gegen Altach steht für den SK Sturm Graz am Samstag ein Bundesliga-Heimspiel gegen die Admira auf dem Programm. Die Grazer sind seit Mittwochabend wieder Tabellenzweiter und würden mit einem Heimsieg der Teilnahme an der Meistergruppe ein großes Stück näher kommen.

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer sagt: "Wir wollen das Selbstvertrauen aus Altach mitnehmen und müssen schnell unsere Kräfte sammeln um gegen die Admira zuhause gewinnen zu können. Das Auswärtsspiel in der Südstadt im August hat gezeigt, wie schwer es uns der Gegner machen kann und wir wissen was uns am Samstag erwartet."

Topscorer Jakob Jantscher betont: "Der Sieg gegen Altach war in dieser Phase extrem wichtig für uns und wir wollen den Trend gegen die Admira bestätigen und zuhause gewinnen. Dafür braucht es wieder von jedem einzelnen Spieler volles Vertrauen in unsere Stärken."

Foto: GEPA/ADMIRAL