Der SK Sturm Graz trifft am Samstag in der 17. Runde der Bundesliga zu Hause auf den FC Flyeralarm Admira. Die Grazer hoffen nach dem Auswärtssieg im Nachtrag gegen Altach auf die Fortsetzung des positiven Trends. Die Admira wiederum möchte nach zuletzt sechs Spielen in Folge ohne Sieg endlich wieder voll anschreiben.

Jantscher: "Wir wollen den Trend gegen die Admira bestätigen und zuhause gewinnen"

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer hofft, dass seine Mannschaft den Schwung vom Auswärtssieg gegen Altach mitnehmen kann, wenngleich er um die Schwere der Aufgabe weiß: "Wir wollen das Selbstvertrauen aus Altach mitnehmen und müssen schnell unsere Kräfte sammeln, um gegen die Admira zuhause gewinnen zu können. Das Auswärtsspiel in der Südstadt im August hat gezeigt, wie schwer es uns der Gegner machen kann und wir wissen was uns am Samstag erwartet."

Auch Sturms Topscorer Jakob Jantscher möchte den positiven Trend fortsetzen: "Der Sieg gegen Altach war in dieser Phase extrem wichtig für uns und wir wollen den Trend gegen die Admira bestätigen und zuhause gewinnen. Dafür braucht es wieder von jedem einzelnen Spieler volles Vertrauen in unsere Stärken."

Andreas Herzog wiederum vermutet, dass die Grazer aufgrund des Nachtrags am Mittwoch etwas müde sein werden: „Wir haben in den letzten Auswärtsspielen eigentlich immer sehr gut gespielt und Punkte geholt. Während Sturm unter der Woche in Altach ein schweres Match bestreiten musste, konnten wir regenerieren und uns auf das Duell vorbereiten. Ich erwarte mir, dass wir die Intensität und die Wucht der Grazer matchen, oder sogar ein bisschen überpowern können", so der Admira-Trainer.

