Das erste von zwei Derbys an diesem Sonntag in der Bundesliga geht in Pasching über die Bühne, wenn der LASK auf die SV Ried trifft. Die Linzer haben in der heimischen Meisterschaft einiges gutzumachen und müssen schnellstmöglich Erfolge einfahren, um nicht in der Qualigruppe zu landen. Die SV Ried wiederum geht als Tabellenfünfter in das brisante Oberösterreich-Duell.

LASK muss im brisanten Derby voll anschreiben

Der LASK hofft nach der Niederlage gegen Hartberg auf eine Trendwende in der Liga: „Bis zur Winterpause haben wir noch sehr wichtige und interessante Aufgaben vor uns. Der Gegner hat momentan einen sehr guten Lauf, den wollen wir am Sonntag unterbrechen. Wir werden mit voller Motivation ins Derby gehen und den Kampf annehmen, um das richtige Ergebnis einzufahren", sagte LASK-Coach Andreas Wieland am Freitag bei einer Pressekonferenz.

„Wir haben jetzt ein super Spiel vor uns. Der LASK ist eine richtig gute Mannschaft, die derzeit extrem unter ihrem Wert geschlagen wird. Sie haben viele Torchancen nicht genutzt und sind dafür bestraft worden“, sagt Christian Heinle vor dem OÖ-Derby.

Der Interimscoach der Rieder weiß um die Gefährlichkeit der Linzer: „Wenn ihnen der Knopf aufgeht, können sie eine Serie hinlegen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht gegen uns passiert. Wir werden uns wieder bestmöglich auf das Spiel vorbereiten. Wir werden auf jeden Fall auch in Linz unser Heil in der Offensive suchen, versuchen Torchancen zu kreieren und werden nicht nur verteidigen.“

