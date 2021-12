Zum insgesamt 334. Mal duellieren sich am heutigen Sonntag die beiden Wiener Großklubs SK Rapid Wien und FK Austria Wien. Beide Klubs liegen vor dem heutigen Aufeinandertreffen in der Bundesliga unter dem ominösen Strich. Rapid wartet im Allianz-Stadion noch auf den ersten Derbysieg. Die Austria wiederum möchte die Ungeschlagen-Serie in Hütteldorf fortsetzen.

Zuversicht bei Feldhofer - Euphorie bei Austria

Ferdinand Feldhofer fiebert seinem ersten Derby als Cheftrainer entgegen und hofft auf den ersten Heimsieg gegen die Austria im Allianz-Stadion: "Es wird Zeit", sagte der Neo-Coach. "Was ich die letzten Tage gesehen habe, glaube ich, dass es für uns schon ganz klar möglich ist, dass wir das Spiel an uns reißen und gewinnen", ist der Steirer zuversichtlich.

"Die Austria macht es schon sehr gut bis jetzt, sie sind sehr variantenreich in der Grundaufstellung, kriegen wenig Gegentore. Von den Ergebnissen her merkt man, dass sie schwer zu bespielen sind", weiß der neue Rapid-Trainer, wenngleich sich dieser von der Qualität seiner Mannschaft beeindruckt zeigt. Diese sei nämlich noch höher, als er erwartet hatte.

Bei der Wiener Austria herrscht nach dem Sieg gegen Sturm Euphorie. Diese soll die Veilchen zum Derbysieg tragen: „Der Sieg gegen Sturm hat uns Zuversicht gegeben, die Stimmung ist top. Jetzt wollen wir unbedingt das Derby gewinnen", stellt Manfred Schmid klar.

„Wir wollen offensiv spielen und den Gegner unter Druck setzen. Es ist aber auch wichtig, dass wir gut organisiert sind und eine gute Rest-Absicherung haben", gibt der Austria-Trainer die Marschroute vor.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 1.88 | Unentschieden 3.75 | Austria 3.60

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.