Neben dem Wiener Derby steht am Sonntag ein weiteres brisantes Bundesliga-Duell zweier Rivalen statt, wenn um 14:30 Uhr der LASK auf die SV Ried trifft. Die Linzer haben aufgrund der bitteren 0:1-Pleite im ersten Saisonduell noch eine Rechnung offen mit den Riedern. Die Innviertler liegen in der Tabelle sieben Punkte und sechs Plätze vor dem LASK, der aktuell Vorletzter ist.

Andreas Wieland: "Wir müssen nichts schönreden"

„Bis zur Winterpause haben wir noch drei sehr wichtige und interessante Aufgaben vor uns. Der Gegner hat momentan einen sehr guten Lauf, den wollen wir am Sonntag unterbrechen. Wir werden mit voller Motivation ins Derby gehen und den Kampf annehmen, um das richtige Ergebnis einzufahren", sagte LASK-Coach Andreas Wieland am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Während es für die Linzer im internationalen Geschäft nach Wunsch lief, muss der LASK in der Liga schnell in die Spur kommen. Zuletzt kassierten die Schwarz-Weißen eine Last-Minute-Pleite gegen Hartberg: "Die Leistung in Hartberg war nicht ausreichend. Wir müssen im Derby ein anderes Gesicht zeigen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das tun werden", betonte Abwehrspieler Jan Boller.

Auch Trainer Andreas Wieland sah die Leistung in der Oststeiermark kritisch: "Wir haben in Hartberg nicht unsere beste Leistung gezeigt. Wir müssen nichts schönreden, der Punkteschnitt ist nicht zufriedenstellend", gesteht der LASK-Coach. Für die Linzer gab es in dieser Woche viel Arbeit: "Im Angriffsdrittel, wie wir Überzahlsituationen fertig gespielt haben, der letzte Pass, zu wenig Tiefgang, zu wenig Dynamik, die Restverteidigung", verriet Wieland.

Jan Boller: "Wir müssen die nächsten beiden Spiele gewinnen"

Peter Michorl hatte nach dem letzten Spiel in Hartberg deutliche Worte gefunden und die Meistergruppe praktisch abgeschrieben (Ligaportal berichtete: LASK-Regisseur Peter Michorl: "Wir können für die Quali-Gruppe planen"). Jan Boller meint zur Ausgangslage im Kampf um die Top Sechs: "Im Moment ist alles eng beieinnander. Wir müssen die nächsten beiden Spiele gewinnen, denn die Gegner sind in Schlagweite", so der gebürtige Deutsche.

Verzichten müssen die Athletiker auf den gelbgesperrten Florian Flecker sowie auf den verletzten Alexander Schmidt. Fraglich ist der Einsatz von Mamoudou Karamoko, Dario Maresic und Marko Raguz.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann hat die Stimmen von der LASK-Pressekonferenz eingefangen:

Foto: Harald Dostal