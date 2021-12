Ferdinand Oswald war nach der bitteren 0:1-Pleite der WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt nur schwer zu beruhigen. Der 31-Jährige hatte vor dem entscheidenden Gegentreffer in der 90. Minute ein Foul an Awoudja erkannt und attackierte das Schiedsrichterteam rund um Christian-Petru Ciochirca.

"Schön langsam weiß ich nicht mehr, was wir ihnen noch zur Verfügung stellen müssen"

"Eine klare Fehlentscheidung, aber man darf den Mund ja nicht zu weit aufmachen, sonst kriegt man wieder Ärger, weil über die Schiedsrichter wird jedes Mal die schützende Hand gehalten", wütet Ferdinand Oswald im Sky-Interview.

Dass der VAR in dieser Szene nicht eingegriffen hat, kann der 31-Jährige nicht nachvollziehen: "Schön langsam weiß ich nicht mehr, was wir ihnen noch zur Verfügung stellen müssen, dass sie sowas sehen. Das ist meine Meinung, wahrscheinlich krieg ich jetzt eh eine am Deckel", fuhr der WSG-Tormann fort.

Doch nicht nur das Schiedsrichterteam kam bei Oswald schlecht weg, sondern auch die Spielweise des Gegners ärgerte ihn: "Wir haben den besseren Fußball gespielt. Ich bin froh, dass wir so einen Fußball spielen und nicht so einen wie der Gegner, der nur tief steht und auf Fehler lauert. Das wäre nicht mein Fußball."

Foto: Gerhard Pulsinger