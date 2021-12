Der LASK hat im 62. Oberösterreich-Derby einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die SV Ried gefeiert und damit auch Revanche für die unglückliche Niederlage im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison genommen. Sascha Horvath erzielte in einem turbulenten Spiel mit zwei Ausschlüssen sowie zwei Elfmetern den entscheidenden Treffer, der den LASK nun wieder näher an die Top Sechs heranbringt.

Andreas Wieland: "Wir haben Probleme, die Dinge bis zum Ende durchzudenken"

Trotz des Sieges zeigte sich Andreas Wieland mit der Leistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden: "Wir haben es in Überzahl nicht zufriedenstellend gemanagt. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht durch eine unnötige Aktion. So haben wir Ried wieder aufkommen lassen", stellte der LASK-Coach bei der Pressekonferenz klar.

Es gehe darum, "intelligenter Fußball zu spielen, die Situation besser anzunehmen und bis zum Ende durchzudenken. Wir haben Probleme, die Dinge bis zum Ende durchzudenken. Unterm Strich zählen die drei Punkte, die hart erkämpft wurden und für uns natürlich sehr wichtig sind", so Wieland weiter.

Zum Ausschluss von Peter Michorl sagt der LASK-Trainer: "Es war unnötig, aus meiner Sicht sehr dumm. Auch das werden wir aufarbeiten müssen."

Weitere Stimmen von Andreas Wieland und Husein Balic hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Christian Heinle: "Ich glaube nicht, dass man gesehen hat, dass wir einen Mann weniger waren"

Ried-Trainer Christian Heinle meinte nach dem Spiel in der Pressekonferenz: "Es ist sehr bitter für uns. Der Matchplan war ab der 3. Minute über den Haufen geworfen. Ab dann war ich extrem stolz auf die Performance. Es war ein unglaublicher Kraftakt – was wir Meter gemacht haben. Ich glaube nicht, dass man gesehen hat, dass wir einen Mann weniger waren."

Den verschossenen Elfmeter von Stefan Nutz kann Heinle verkraften: S"So ein Elfmeter kann dem besten Fußballer passieren. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Spieler, dem es nach dem Spiel nicht gut geht. Da sind wir als Betreuterteam und Mannschaft gefragt, dass wir diejenigen auffangen. Das werden wir machen. Wir sind eine Einheit, werden darüberstehen und gestärkt rauskommen."

Foto: Harald Dostal