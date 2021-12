Hiobsbotschaft für den FK Austria Wien einen Tag nach dem 334. Wiener Derby: Ziad El Sheiwi erlitt gleich in der Anfangsphase des Wiener Derby am Sonntag einen Kreuzbandriss im rechten Kniegelenk und wird zumindest bis Saisonende ausfallen. Das geben die Veilchen am Montagabend bekannt.

Ortlechner: "Für einen so jungen Spieler ist das natürlich eine ernüchternde Diagnose"

Der Linksverteidiger spielt bereits seit 2011 für die Veilchen, durchlief den gesamten Nachwuchs- sowie Akademie-Bereich und unterzeichnete erst im Sommer einen Profivertrag.

Trainer Manfred Schmid fiel der 17-Jährige bei den Young Violets sofort auf. El Sheiwi wurde in den Kader der Kampfmannschaft hoch gezogen und absolvierte heuer bereits sechs Bundesliga-Spiele, acht Partien kam er auch bei den Young Violets zum Einsatz.

"Er wird voraussichtlich erst wieder in die Sommer-Vorbereitung im Juni in das Training einsteigen können. Noch mehr Aufschlüsse erwartet man sich nach der Operation, vor diesem Hintergrund werden auch keine genauen Prognosen bezüglich einer möglichen Ausfallzeit abgegeben", so die Austria in einer Aussendung.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir haben heute schon mit ihm geredet und ihm Mut zugesprochen. Für einen so jungen Spieler ist das natürlich eine ernüchternde Diagnose, aber wir haben ihm auch sofort gesagt, dass er sich keine Sorgen um die Zukunft machen soll. Wir werden immer für ihn da sein und ihn auf dem Weg zurück bestmöglich unterstützen. Vorerst ist aber das wichtigste für ihn persönlich, dass die OP gut verläuft, dann planen wir weiter.“

Foto: Josef Parak