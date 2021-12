Der FC Salzburg könnte am heutigen Abend Historisches schaffen und als erste österreichische Mannschaft den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League fixieren. Dafür würde den Bullen im abschließenden Gruppenspiel gegen den FC Sevilla bereits ein Remis genügen. Das Hinspiel in Spanien endete 1:1 und blieb aufgrund der Elferflut in der ersten Halbzeit (drei Strafstöße für Salzburg) in Erinnerung.

Matthias Jaissle: "Jetzt sollen sich die Jungs für ihre bisherigen Leistungen belohnen"

„Die Konstellation ist schon ein Wahnsinn, spannender geht’s nicht. Und die Mannschaft hat so viel dafür geleistet, angefangen mit den Play-off bis hin zu den bisherigen Gruppenspielen. Das hätten unserer jungen Truppe wahrscheinlich nicht so viele zugetraut. Jetzt sollen sich die Jungs gegen Sevilla für ihre bisherigen Leistungen belohnen.“

„Wir sind heiß auf das Spiel und empfinden vor allem eine riesige Vorfreude. Das ist jetzt ein Alles-oder-nichts-Spiel gegen eine europäische Topmannschaft in der Champions League. Was kann es Schöneres für einen Fußballer geben? Wir haben es vor dem letzten Spiel in der eigenen Hand, das Achtelfinale zu erreichen. Ich weiß nicht, ob uns das sehr viele zugetraut hätten. Hätte uns das vor dem Start jemand gesagt, hätten wir es wahrscheinlich alle unterschrieben", so der Salzburg-Coach weiter.

Der FC Sevilla ist in der spanischen Meisterschaft sehr gut unterwegs. Aktuell liegen die Andalusier nach 15 Spielen hinter Real Madrid auf Rang 2 von La Liga. Da besiegte das Team von Trainer Julen Lopetegui am vergangenen Wochenende Villarreal daheim mit 1:0 (Tor: Ocampos).

